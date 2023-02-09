Ракета "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-22" стартовала с Байконура

Фото: "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-22", который доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, стартовала с космодрома Байконур. Трансляция пуска велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Ракета с изображением монумента "Родина-мать зовет!" в честь 80-летия победы под Сталинградом штатно стартовала с площадки № 31. Через девять минут после старта транспортник отделился от третьей ступени ракеты и начал сближение со станцией. Этот путь займет чуть более двух суток – стыковка "Прогресса МС-22" с модулем "Звезда" российского сегмента МКС состоится в субботу, 11 февраля, в 11:47 по московскому времени.

"Прогресс МС-22" доставит российским космонавтам 1 354 килограмма сухих грузов, 720 килограммов топлива, 420 килограммов воды, 40 килограммов азота, научное оборудование, провизию и различные материалы. Кроме того, космонавты получат подарки от родных.

Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-20" был отстыкован от МКС, сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части океана.

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года – "Роскосмос"

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