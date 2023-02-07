Обломки космического грузовика "Прогресс МС-20" затонули в Тихом океане

Фото: youtube.com/"Роскосмос ТВ"

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20" затоплен в Тихом океане. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", – говорится в сообщении корпорации.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20" отправилась в космос 3 июня 2022 года с Байконура. Спустя несколько часов грузовой корабль пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Корабль причалил в автоматическом режиме, процесс контролировали космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. "Прогресс МС-20" доставил топливо, воду, сжатый азот, различную технику и укладки для проведения научных исследований, также несколько пар наноспутников и 3D-принтер.

7 февраля 2023 года "Прогресс МС-20" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Сообщалось, что место этого грузового корабля займет "Прогресс МС-22". Его планируют запустить 9 февраля.



Корабль "Прогресс МС-20" с отработавшим оборудованием отстыковался от МКС

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