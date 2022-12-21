МКС уклонилась от космического мусора благодаря двигателям корабля "Прогресс"

Фото: blogs.nasa.gov

Орбита МКС была изменена до 417,97 километра в час с целью исключения столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Роскосмос".

"Российский "Прогресс" увел МКС от космического мусора", – говорится в сообщении.

По данным организации, в 16:42 по московскому времени были включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20". Время их работы составило 620,6 секунды, благодаря чему был создан импульс величиной в один метр в секунду.

В "Роскосмосе" добавили, что за время полета высота орбиты менялась 330 раз. С помощью двигателей "Прогресса" специалистам удалось скорректировать орбиту 179 раз.

Из-за угрозы космического мусора выход в открытый космос отменил американский экипаж МКС. Джош Кассада и Фрэнк Рубио должны были провести монтажные работы по модернизации системы энергоснабжения.

До этого Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин отменили выход в открытый космос в связи с выявлением повреждения радиатора пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". Предполагалось, что повреждение могло произойти из-за столкновения с микрометеоритом.



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