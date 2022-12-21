В Институте космических исследований перечислили главные цели РФ на Луне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал ключевые цели России в программе по освоению Луны, сообщает "Радио 1".

"Луна – очень подходящая площадка для того, чтобы приготовиться к экспедиции на Марс. Отработать технологии, понять, что у нас получается, а что требует дополнительных технологических прорывов", – отметил Эйсмонт.

По словам ученого, задача по запуску полета на Марс может быть наиболее эффективно решена, если технологии предварительно будут отработаны на Луне.

Кроме того, особый интерес представляют полярные области самого спутника Земли и лунной поверхности. В этой сфере амбициозной задачей является поиск воды в жидком состоянии или "лунного льда".

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов ранее заявил, что Россия к 2030 году сможет высадить космонавтов на Луну. В настоящий момент к отправке к спутнику Земли готовят автоматический посадочный аппарат "Луна-25".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!