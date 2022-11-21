NASA планирует построить базу на поверхности Луны к 2030 году

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NASA к 2030 году планирует создать на Луне базу с постоянным присутствием ученых в рамках программы Artemis. Об этом сообщает The Times со ссылкой на руководителя первого этапа программы Говарда Ху.

"Там можно будет не только жить, но и полноценно заниматься наукой. <...> Уже в этом десятилетии мы сможем отправлять людей на Луну, где они смогут проживать в течение длительного времени", – заявил он.

По словам Ху, лунная база будет включать в себя основной жилой модуль, пригодную для проживания передвижную платформу и луноход. Он отметил, что финансировать программу будет как правительство, так и бизнес. Предполагается, что база будет построена в кратере Шеклтон.

Ху пояснил, что в настоящее время NASA работает над разработкой сбалансированной программы возвращения на Луну. Также ученый уточнил, что на базе будут отрабатываться технологии, которые в будущем будут применяться при полете на Марс.

"Следующая цель – двухлетнее путешествие на Марс, поэтому необходимо еще тщательнее изучать то, что находится за пределами земной орбиты", – добавил Ху.

В настоящее время стоимость программы Artemis оценивается в 37 миллиардов долларов. При этом к 2025 году она будет расширена до 90 миллиардов долларов.

16 ноября со стартовой площадки во Флориде был произведен запуск сверхтяжелой ракеты SLS, которая в рамках миссии Artemis-1 отправила космический корабль Orion в 25-суточное путешествие к Луне и обратно. На борту корабля находились три манекена, которые было решено использовать в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

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