Ракета SLS стартовала с космодрома в США в рамках миссии "Артемида-1"

Фото: youtube.com/Space Room

Компания NASA выполнила запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии "Артемида-1". Трансляция ведется на сайте космического агентства.

Ракета была запущена с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 01:47 по местному времени (09:47 по московскому). Планируется, что длительность полета составит 26 дней. Корабль должен выполнить несколько витков вокруг Луны, а потом приземлиться в Тихом океане.

Уточняется, что на борту корабля будут находиться три манекена. Их приняли решение использовать в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

Ранее NASA отложила намеченный на 27 сентября запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion на орбиту Луны ввиду плохих погодных условий. Сообщалось, что полету помешал ураган "Иэн".

В августе же пуск был перенесен из-за технических неполадок. Полет отменили после выявления утечки водорода при заправке ракеты.



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