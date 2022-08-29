NASA отложило запуск беспилотной лунной миссии Artemis из-за технических проблем

Фото: AP Photo/John Raoux

Первый пробный запуск ракеты-носителя, обязанность которой была вывести в беспилотный рейс на Луну корабль Orion, был перенесен из-за технических проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

"По итогам проверки работы двигателей директор полета принял решение об отмене старта сегодня", – говорится в сообщении.

В настоящее время, по информации NASA, объект пребывает в стабильном состоянии, однако специалистам необходимо дополнительное время для принятия решения о старте миссии.

В космическом агентстве уточнили, что, когда сможет быть организован полет, сообщат позднее, но первая потенциальная возможность для старта заявлена 2 сентября. Другое окно, как отмечалось, будет 5 сентября. При этом, если в эти сроки старт не произойдет, следующая возможность появится не раньше октября.

Ранее сообщалось, что расчетная стоимость полета на Луну на российском корабле "Орел" в четыре раза ниже, чем на американском.

В институте Роскосмоса отмечали, что полеты к Луне астронавтов NASA будут осуществляться экипажем из четырех человек на корабле Orion, выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса Space Launch System. Так, по предварительным оценкам, стоимость такого пуска составляет около 4 миллиардов долларов.