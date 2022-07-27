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Наука

03:20

РФ способна осуществить полет на Луну в 4 раза дешевле, чем США – институт Роскосмоса

наука

Фото: телеграм-канал "Роскосмоса"

Расчетная стоимость полета на Луну на российском корабле "Орел" в четыре раза ниже, чем на американском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу головного экономического научно-исследовательского института Роскосмоса – "Организации "Агат".

Как отметили в институте, полеты к Луне астронавтов НАСА будут осуществляться экипажем из четырех человек на корабле Orion, выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса Space Launch System. Так, по предварительным оценкам, стоимость такого пуска составляет около 4 миллиардов долларов.

В свою очередь, проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле "Орел", выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", показали возможность решения этой задачи не менее чем в четыре раза дешевле.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.

Песков позже отметил, что соответствующее решение было принято не 26 июля, а раньше. Так он ответил на вопрос, согласовано ли данное решение с главой государства.

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