Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

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"Роскосмос" принял решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами, заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", – сказал он на встрече с Владимиром Путиным.
Борисов пояснил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.
"Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции", – заявил Борисов.
В то же время он отметил, что "Роскосмос" прекратит реализацию проектов в научной сфере.
В сентябре 2021 года бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать в 2026–2027 году. Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.
До этого научно-технический совет "Роскосмоса" официально одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. Данное решение объяснили тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.
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