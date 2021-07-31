Эксплуатацию МКС планируют завершить в 2028 году

Фото: госкорпорация "Роскосмос"
Состояние российского сегмента Международной космической станции (МКС), эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски, в связи с этим научно-технический совет госкорпорации одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Совет рекомендовал госкорпорации "Роскосмос" с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием российского сегмента МКС, и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет создана с использованием новых технологий и станет эволюционным шагом в освоении Луны и Марса.
Действующее соглашение об использовании МКС странами-партнерами действует до 2024 года.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что российский модуль "Причал" будет отправлен на космодром "Байконур" для подготовки к запуску на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре. Его пуск запланирован на 24 ноября текущего года.
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