Эксплуатацию МКС планируют завершить в 2028 году

Фото: госкорпорация "Роскосмос"

Состояние российского сегмента Международной космической станции (МКС), эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски, в связи с этим научно-технический совет госкорпорации одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Совет рекомендовал госкорпорации "Роскосмос" с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием российского сегмента МКС, и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет создана с использованием новых технологий и станет эволюционным шагом в освоении Луны и Марса.

Действующее соглашение об использовании МКС странами-партнерами действует до 2024 года.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что российский модуль "Причал" будет отправлен на космодром "Байконур" для подготовки к запуску на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре. Его пуск запланирован на 24 ноября текущего года.