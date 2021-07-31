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Наука

11:46

"Роскосмос" пообещал стабилизировать давление в модуле "Звезда" в течение суток

наука

Фото: "Роскосмос"

Давление в отсеке модуля "Звезда", где были обнаружены трещины, будет поднято до 200 миллиметров ртутного столба в течение суток. Об этом сообщает "Роскосмос" в телеграм-канале.

"Минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 миллиметра ртутного столба. В течение суток давление будет поднято до 200 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Уточняется, что отсек служебного модуля "Звезда" отделен от основного объема Международной космической станции (МКС). Там давление находится на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.

Как отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, падение давления в "Звезде" не является резким.

Ранее космонавты, находящиеся на борту МКС, впервые зашли в модуль "Наука". Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля.

Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Спустя несколько часов после стыковки непредвиденно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть.

Двигатели модуля "Наука" на МКС отключили после незапланированных включений

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