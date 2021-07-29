Российский сегмент МКС получил первый модуль за 11 лет

Фото: roscosmos.ru

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и восьмидневного полета, следует из трансляции стыковки, которую ведет "Роскосмос".

Модуль был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". После отделения от третьей ступени он был принят на сопровождение наземными службами ЦНИИмаш, затем выполнил построение необходимой ориентации, развертывание панелей солнечных батарей и радиоантенн, а после приступил к выполнению восьмисуточной программы сближения со станцией.

"Наука" в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС – "Звезда".

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса", через несколько часов после стыковки космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров смогут открыть переходной люк в "Науку" и начать его разгрузку.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году, а его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. Старт неоднократно переносился. Так, в 2017 году запуску помешал засор в топливной системе.

Новый российский модуль будет способствовать наращиванию технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он обеспечит возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что перед затоплением в Тихом океане транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" и модуль "Пирс" расстыковались с МКС. К отстыковке корабль подготовили космонавты Новицкий и Дубров.

Отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. Днем ранее специалисты обнаружили проблемы с двигателями "Науки", из-за чего был риск, что модуль не сможет добраться до станции. Была проведена проверка.

В "Роскосмосе" сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. Позднее приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.

