Модуль "Пирс" перед затоплением в Тихом океане отстыковался от МКС

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Перед затоплением в Тихом океане транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" и модуль "Пирс" расстыковались с Международной космической станцией. К отстыковке корабль подготовили космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров.

"Место падения несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана: 3 630 километров от города Веллингтон и 5 870 километров от города Сантьяго", – сообщили в "Роскосмосе".

Отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. Днем ранее специалисты обнаружили проблемы с двигателями "Науки", из-за чего был риск, что модуль не сможет добраться до станции. Была проведена проверка. В госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. Позднее приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.

Отстыковка "Пирса" освободила место для многофункционального лабораторного модуля "Наука". В среду, 21 июля, он был запущен с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" и выведен на околоземную орбиту.