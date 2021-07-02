Корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Видео: youtube.com/"Роскосмос ТВ"

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" успешно пристыковался к модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме 2 июля в 03:59. При этом с Земли контроль за стыковкой осуществляли специалисты Центра управления полетами, а с борта МКС – космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к Международной космической станции в ночь на 30 июня с космодрома Байконур. Транспортник должен был доставить на борт МКС груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.

В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.