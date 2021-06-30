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Общество

04:31

"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего экипажа "Союза-11" перед полетом

общество наука

Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

"Роскосмос" рассекретил переговоры членов погибшего экипажа космического корабля "Союз-11" Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Материалы опубликованы на официальном сайте корпорации.

Добровольский, Волков и Пацаев погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю. На спускаемом аппарате "Союз-11" произошла разгерметизация, космонавты не были одеты в герметичные скафандры.

В опубликованных материалах имеется информация о подготовке к запуску экипажа под позывным "Янтарь". Во время переговоров космонавты закрывают люки, докладывают обстановку и сверяют время. Измерительный пункт под позывным "Заря" сообщает медицинские показатели экипажа.

"У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо", – указали в измерительном пункте.

Во время выведения космонавты сообщили, что видят небо и Солнце.

"Небо более темное, чем на Земле", – отметил один из них.

В отдельном разделе были выложены фрагменты переговоров после расстыковки с орбитальной станцией "Салют-1". В этих файлах космонавты заявляют, что видят Землю и начинают ориентацию.

"Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Владислава Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк", – сообщается в материалах корпорации.

Ранее член первого отряда космонавтов Борис Волынов выдвинул версию гибели Юрия Гагарина. По его словам, причиной крушения самолета могло стать столкновение с метеозондом.

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