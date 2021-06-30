Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к МКС

Фото: скриншот YouTube-канала Роскосмос ТВ
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска имеется на сайте "Роскосмоса".
Известно, что запуск был осуществлен с площадки номер 31 космодрома Байконур. В 02:36 "Прогресс МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.
Сближение "Прогресса МС-17" с МКС пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 04:02 по московскому времени 2 июля.
"Прогресс" доставит на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.
В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.
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