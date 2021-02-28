Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур

Видео: YouTube/Roscosmos Media

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М". Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что во время пуска наблюдались сложные погодные условия, однако ракета и система управления смогли с ними справиться.

"Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 километров был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям", – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что космический аппарат "Арктика-М" создан для круглосуточного всепогодного мониторинга Земли и морей Северного Ледовитого океана. Это позволит получать изображения Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15–30 минут.

Аппарат создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина.

Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" запущена с Байконура.

Корабль доставит 2,5 тонны груза, из которых только 600 килограммов – топливо для дозаправки МКС, еще порядка 420 литров – питьевая вода и около 1 400 килограммов – различное оборудование и материалы.

