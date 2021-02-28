Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур

12:31
Видео: YouTube/Roscosmos MediaС космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М". Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что во время пуска наблюдались сложные погодные условия, однако ракета и система управления смогли с ними справиться.
"Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 километров был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям", – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что космический аппарат "Арктика-М" создан для круглосуточного всепогодного мониторинга Земли и морей Северного Ледовитого океана. Это позволит получать изображения Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15–30 минут.
Аппарат создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина.
Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" запущена с Байконура.
Корабль доставит 2,5 тонны груза, из которых только 600 килограммов – топливо для дозаправки МКС, еще порядка 420 литров – питьевая вода и около 1 400 килограммов – различное оборудование и материалы.
Пуск космического корабля "Прогресс МС-16" прошел успешно
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: