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Наука

19:31

РФ впервые отправит космонавтов на облет Луны в 2028 году

наука

Фото: depositphotos/ Helen_F

РФ впервые отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году. Планами поделился гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, об этом он сообщил телеканалу "Россия 24".

До этого были планы, что российские космонавты начнут облет естественного спутника Земли в 2029 году.

"И в 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, и в 2030-м – посадить наш экипаж на Луну", – заявил Рогозин.

Предполагалось, что для отправки экипажей на Луну задействуют ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей". Позднее сообщалось, что для данной миссии используют ракету "Ангара-А5В".

На 2027–2029 годы запланирована миссия на Венеру. Исследованием займется космический аппарат "Венера-Д".

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