Ученый назвала причину переноса переговоров по исследованию Венеры между РФ и США

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Стала известна причина переноса переговоров по исследованию Венеры между РФ и США. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Людмила Засова.

По словам специалиста, переговоры были передвинуты в связи с пандемией коронавируса. Так, встреча ученых должна была состояться в октябре 2020 года, но пройдет в феврале 2021 года.

"Следующая встреча пройдет в феврале, до этого в октябре пройдет онлайн-конференция. Очная встреча могла бы состояться и в октябре, но была перенесена из-за коронавируса", – рассказала Засова.

На данном этапе сотрудничество между странами по данному вопросу продолжается в формате телеконференции.

Согласно задумке ученых, исследованием планеты будет заниматься космический аппарат Венера-Д. Он соберет данные о поверхности планеты, ее внутреннем строении и окружающей плазме. Запуск аппарата намечен на 2027–2029 годы.

По мнению Засовой, организация миссии на Венеру происходит сложнее, чем запуск станций на Марс. Так, температура поверхности Венеры составляет порядка 500 градусов по Цельсию. Кроме того, вблизи планеты сохраняется высокое давление – около 100 атмосфер.

"На Венере вы фактически в воду садитесь, поскольку плотность атмосферы высокая. Посадка там проще, но и работать там сложнее. Сколько работал СССР, чтобы сделать посадочный аппарат, который смог сесть на поверхность и начать работать", – пояснила ученый.

Несмотря на сложности, в СССР успешно осуществили 10 успешных посадок на поверхность Венеры. Так, конструкция советской посадочной станции будет использована в новой российско-американской миссии Венера-Д.

"Мы используем станцию Венера/Вега, потому что это идеальная машина, просто приборы современные поставим на нее", – добавила Засова.

9 и 13 июня отмечается 35-летие с момента, когда советские спускаемые аппараты Вега-1 и Вега-2 начали спуск с орбиты Венеры на ее поверхность. Успешная посадка была произведена 11 и 15 июня 1985 года соответственно.

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