Астрономы зафиксировали гигантское галактическое кольцо огня

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Группа астрофизиков из Австралии, США, Канады, Бельгии и Дании смогла получить изображение гигантской древней кольцевой галактики. Свое сравнение с огненным кольцом она получила за счет активного звездообразования, как передает журнал Nature Astronomy.

Необычное изображение было получено за счет соединения спектроскопических данных обсерватории Кека на Гавайях и снимков космического телескопа "Хаббл". Описываемая учеными галактика R5519 расположена на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Земли.

"Это очень любопытный объект, который мы никогда раньше не видели. Она производит звезды со скоростью, в пятьдесят раз превышающей скорость звездообразования в Млечном Пути", – заявил ведущий автор научного исследования Тианьтиань Юань.

R5519 является одной из самых ранних коллизионных галактик – подобные космические объекты формируются при столкновении других галактик. По мнению специалистов, новое открытие окажет значительное влияние на изучение процесса формирования вселенной.

Ранее ученые обнаружили необычный астероид на орбите Юпитера. Небесное тело выявили в составе Троянской группы в июне 2019 года, а его отличительной чертой назвали "хвост", аналогичный кометному.

