30 лет телескопу "Хаббл", или откуда у нас самые завораживающие фото космоса

На днях "все прогрессивное человечество" отмечало юбилейную дату: 30 лет со дня запуска космического телескопа "Хаббл". О том, как этот телескоп "открыл человечеству глаза", в колонке обозревателя Николая Гринько.





Планета NGC 5194. Фото: NASA/ESA Hubble Space Telescope

Для чего вообще потребовалось запускать телескоп на орбиту? Все дело в земной атмосфере: она, конечно, делает возможной жизнь на нашей планете, позволяет организмам дышать, а также защищает их от различных излучений, но именно из-за этого не позволяет вести полноценные астрономические наблюдения.

Звезды сквозь нее выглядят немного размытыми, и чем дальше они расположены, тем хуже изображение. Мало того, вести наблюдения в некоторых диапазонах, например в инфракрасном, становится вообще невозможно. Именно для того, чтобы атмосфера не мешала, человечество и отправляет телескопы в безвоздушное пространство.

24 апреля 1990 года "Хаббл" вывели на орбиту. Запуск состоялся не слишком гладко. Начнем с того, что его вообще перенесли – по плану телескоп должен был отправиться в космос еще в 1986 году, но катастрофа челнока Challenger привела к четырехлетней задержке. Но даже когда запуск был осуществлен, выяснилось, что при старте было слегка повреждено зеркало – главный инструмент телескопа.

Изображение оно давало размытое, и качество его было едва ли не хуже, чем у наземных обсерваторий. В этот момент выручила ключевая особенность "Хаббла": он, в отличие от остальных телеспутников, разрабатывался обслуживаемым – его можно было чинить прямо на орбите.

В декабре 1993 года к "Хабблу" отправился шаттл Endeavour. Эта миссия замышлялась как плановое техническое обслуживание, но вместо этого астронавты, несколько раз выходя в открытый космос, провели капитальный ремонт: заменили основную камеру на новую и установили корректирующую оптику для других инструментов. Только в этот момент "Хаббл" вернулся к своим расчетным спецификациям. Теперь он мог видеть Вселенную так, как ни один существовавший до него телескоп.



Столб и джеты в туманности Киля. Фото: NASA/ESA Hubble Space Telescope

Один из участников проекта, астрофизик Гарт Иллингворт, говорил: "До 1993 года мы словно смотрели в небо сквозь не очень чистое стекло, да еще и со дна глубокого колодца. Теперь у нас словно открылись глаза. Мы смогли увидеть первые 7 миллиардов жизни Вселенной, исследовать эпоху первых галактик".

Почему именно так? Все дело в скорости света – он добирается до нас от далеких звездных скоплений очень долго, миллионами и миллиардами лет. Большинства звезд, которые мы наблюдаем с Земли, давно уже нет на этих местах – мы видим только "световое эхо". Во Вселенной произошли вспышки Сверхновых, родились и погибли целые галактики, но мы обо всем этом еще не знаем, потому что ни свет, ни радиоволны от них пока не дошли до нашей планеты.

"Хаббл" известен прежде всего своими невероятными фотографиями космоса, снятыми его камерами, но на его борту есть множество других, не менее важных инструментов. Именно с их помощью астрономы смогли исследовать состав атмосферы недавно открытых экзопланет вокруг далеких звезд. Эти данные, например, позволили установить, что на планете K2-18b, которая вращается вокруг красного карлика, есть вода. А значит, возможна и жизнь.



Планета K2-18b. Фото: NASA/ESA Hubble Space Telescope

Пожалуй, во Вселенной нет известного нам объекта или явления, за которым не наблюдал бы "Хаббл" – он изучает и сверхмассивные черные дыры, и реликтовое излучение, и таинственную темную энергию. Самое удивительное, что за 30 лет "Хаббл" не только не устарел, но и остается нашим лучшим инструментом для изучения Вселенной. Все дело в его ремонтопригодности – за эти десятилетия его несколько раз обслуживали, каждый раз устанавливая самое современное оборудование.

Конечно, антеннам, камерам и спектрометрам совершенно неважно, отмечает ли кто-нибудь на Земле их день рождения. Но все-таки мы не можем не поздравить самый известный телескоп в истории с юбилеем. Он наверняка еще очень долго останется нашим самым зорким глазом за пределами атмосферы.