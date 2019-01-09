Космологи нашли во Вселенной новую пятую силу природы

Разница в скорости расширения Вселенной в давние времена и сегодня может быть вызвана "пятой силой природы", считают ученые. Результаты исследования были опубликованы в электронной библиотеке arXiv.org.
Как пояснил физик-теоретик Любош Мотль из университета Карловых Вар, "недавно космологию поразил своеобразный "глобальный кризис", связанный с расхождениями при замерах постоянной Хаббла". Гипотеза о существовании ранее неизвестного типа частиц-бозонов позволяет не только объяснить эти различия, но некоторые другие аномалии, отметил он.
В 1929 году астроном Эдвин Хаббл сумел доказать, что Вселенная постепенно расширяется. По мнению специалистов, это происходит под воздействием особой субстаниции – "темной энергии". Она заставляет пространство-время растягиваться все быстрее и быстрее.
В июне 2016 года Адам Рисс и его коллеги вычислили точную скорость расширения Вселенной − около 73 километров в секунду. Однако данные, полученные при помощи орбитальных телескопов WMAP и Planck, иные – 69 километров в секунду. По мнению ученых, расхождение может вызвано тем, что в ранней Вселенной существовала третья "темная" субстанция, отличная от темной материи и энергии.
Космолог из университета Чикаго Дэн Хупер и его коллеги смогли определить свойства возможного кандидата на роль "третьей" субстанции. Как полагают исследователи, взаимодействиями элементарных частиц дирижируют так называемые калибровочные бозоны. Именно они влияли на поведение всей Вселенной в первые мгновения ее жизни, считает Хупер.
Как выяснили ученые, распад большого числа бозонов разогревает неуловимые "призрачные" частицы во Вселенной, мешая им обособиться от остальной первичной материи, что и влияет на скорость ее расширения. Космологи надеются проверить эту теорию уже в ближайшее время, когда на южном полюсе Земли начнет работать обсерватория CMB-S4.
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