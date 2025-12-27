Форма поиска по сайту

27 декабря, 17:42

Мэр Москвы

Собянин: уничтожены два БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – сказал градоначальник.

Атака украинских дронов на столицу РФ началась вечером в субботу, 27 декабря. Сначала Собянин рассказывал об уничтожении 3 дронов, а затем – о ликвидации еще 3 беспилотников. Таким образом, общее количество ликвидированных воздушных целей достигло 8.

На фоне атаки в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, воздушная гавань Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

мэр Москвыпроисшествиягород

