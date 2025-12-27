27 декабря, 17:10Мэр Москвы
Собянин: еще три беспилотника сбиты системой ПВО на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили еще 3 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указал мэр города.
Об атаке вражеских беспилотников на российскую столицу стало известно вечером в субботу, 27 декабря. Ранее Собянин рассказывал об уничтожении 3 дронов, которые пытались атаковать Москву. Таким образом, общее количество ликвидированных воздушных целей достигло 6.
На фоне атаки в столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Уточнялось, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.