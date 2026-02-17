В ГД призвали запретить проведение экзаменов в вузах в выходные

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российским вузам могут запретить проводить экзамены в выходные дни. Соответствующую инициативу на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова направили депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, пишет ТАСС.

В обращении подчеркивается, что в настоящее время отсутствует прямой госзапрет на проведение тестирования в учреждениях высшего образования в субботу и воскресенье, что позволяет отдельным вузам включать в свои внутренние правила возможность проведения промежуточной или итоговой аттестации в любые дни недели. На практике это часто приводит к назначению экзаменов в выходные.

"Считаем целесообразным установить на федеральном уровне запрет <...> Реализация инициативы возможна путем внесения изменений в приказ Минобрнауки России № 245", – говорится в письме.

По мнению авторов инициативы, такая мера повысит предсказуемость расписания, даст студентам больше времени на отдых и снизит уровень стресса.

Вместе с тем парламентарии считают целесообразным введение разрешения студентам раз в год пересдавать экзамен или зачет без потери стипендии. Согласно инициативе, пересдача должна проходить в установленный короткий срок (например, до 30 дней), а у учащегося не должно быть других академических задолженностей по итогам семестра.

Мера направлена на снижение финансовой нагрузки и психологического давления на студентов в период сессии. При этом академические требования не снижаются, так как стипендия сохраняется только при условии успешной сдачи дисциплины и отсутствия других долгов.

