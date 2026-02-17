Родственники экс-супруга Седоковой подали в суд с требованием раздела имущества

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Родственники покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали иск в столичный суд на имя его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, с требованием раздела совместно нажитого имущества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, истцами выступили родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая супруга Сана Оша.

Подробности требований в материалах не уточняются. Предварительное заседание по делу запланировано на март.

Тимма покончил с собой в декабре 2024 года в Москве. По данным СМИ, после развода баскетболист страдал от депрессии.

Седокова заявляла, что в последние годы "жила в аду", а также рассказывала об агрессии со стороны экс-супруга. При этом она говорила, что после его смерти у нее наступил самый сложный период.

Следователи опросили артистку, однако уголовное дело не завели.

После исполнительница заявила права на наследство бывшего мужа, а семья спортсмена подала на телеведущую заявление в России и Латвии, чтобы привлечь ее по статье "Доведение до самоубийства". Адвокат семьи Тиммы назвала брачный договор с Седоковой "кабальным".