Певица Анна Седокова призналась, что выживает ради детей

Певица Анна Седокова записала видео, на котором в слезах рассказала о своих переживаниях из-за травли в Сети и обратилась к хейтерам. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я стараюсь веселиться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала подписчикам, что разрыдалась, получив в очередной раз проклятие в свой адрес. С негативными комментариями она сталкивается после смерти мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. По ее словам, это происходит практически каждый день на протяжении года.

"Сегодня мне написал какой-то человек: "Чтоб ты сдохла и сдохли твои дети". Я каждый день перехожу через такую боль. Каждый день сталкиваюсь с нападками, обвинениями", – сказала она.



Анна Седокова певица Каждый день делаю так, чтобы память человека была не тронута, человека, которого я любила.

Певица отметила, что окружающие и поклонники не могут представить, как на самом деле ей плохо. Анна добавила, что в последнее время не живет, а пытается "выжить".

"И всем, кто пишет мне "чтоб ты сдохла", хочу сказать: поверьте, я сдохла год назад практически, я правда умерла год назад", – сказала она.

Седокова подчеркнула, что бережно хранит память о бывшем муже. Певицу также тревожит, как с потоком негатива справятся дети, в том числе сын Тиммы от первого брака.

Анна указала, что сейчас пытается жить, работать и сохранять позитив ради своих детей.

"Я стараюсь улыбаться, стараюсь веселиться, стараюсь делать что-то, стараюсь работать, стараюсь зарабатывать деньги, чтобы содержать семью", – сказала певица.

Новости о личной жизни Анны регулярно появляются в СМИ. В начале ноября певица опубликовала угрозы соседки, которая якобы приревновала своего мужа к ней. В свою очередь, Седокова объяснила, что этот мужчина просто однажды помог ей занести в квартиру цветы от поклонника.

"Девочки, пожалуйста! Не всегда виновата женщина, нужно иногда поднять голову и спросить у своего парня или мужа: "Как ты смеешь писать другим?" Если он ответит: "Мы просто так", – тогда делай выводы, а не прячь голову в песок и угрожай другой женщине", – поделилась мнением Анна.

Помимо этого, Анна опубликовала пост с фотографией мужчины, лицо которого было скрыто стикером в виде тигра, с которым завтракала в ресторане. Подписчики и СМИ решили, что таким образом Седокова намекнула на новые отношения.

"Вчера ночью так захотелось шакшуку. А сегодня уже завтракала ею с симпатичным парнем. Хочу, чтобы он осуществил еще несколько моих желаний. И вы об этом обязательно узнаете", – написала исполнительница.

При этом проблемы певицы не ограничиваются недовольством хейтеров. Адвокат семьи покойного Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова обвинила певицу в мошенничестве с недвижимостью, о чем рассказала в своих соцсетях.

По мнению Гавриловой, Седокова составила в США "кабальный" брачный договор и убедила Тимму, что все "твое – мое", а после его смерти продала совместно нажитое имущество. При этом певица якобы не поделилась средствами от реализации пяти квартир с родственниками Тиммы, отметила адвокат.

"Никакого брачного договора не существовало. Нотариус штата Флорида Алена Гринь его не составляла. Она проинформировала Анну Владимировну о том, что это не брачный договор. <…> Это филькина грамота. Использовала этот документ при продаже совместно нажитого имущества", – заявила Гаврилова в своем блоге.

Она также отметила, что налицо – состав преступления по статье о мошенничестве (159-я статья УК).

В связи с этим адвокат Майя Шевцова рассказала журналистам, что Седоковой может грозить штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком от четырех месяцев до двух лет, сообщает News.ru. Но для начала нужно доказать, что Анна знала о недействительности документа и ввела мужа в заблуждение намеренно. Кроме того, юрист добавила, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела: ситуацию можно урегулировать в гражданском порядке.

"Позвоните Анне"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/janis.timma

Тимма и Седокова поженились в 2020 году, а в конце 2024-го их брак был расторгнут. 16 декабря Седокова отметила день рождения, а в ночь на 17-е число тело ее 32-летнего экс-супруга было обнаружено в столичном хостеле: спортсмен покончил с собой. Рядом с ним лежал смартфон, на заставке которого была фраза: "Позвоните Анне".

После трагедии Седокова заявляла в соцсетях, что последние годы "жила в аду", а позже призналась, что чувствовала агрессию со стороны Тиммы.

"Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал отправлять всю свою агрессию и на кого?" – написала Седокова в ответ на один из комментариев.

Кроме того, певица не раз подвергалась публичной критике со стороны родственников и друзей бывшего мужа.