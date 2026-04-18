В МИД РФ пообещали ответить на сокращение дипприсутствия на территории ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ответит на сокращение дипломатического присутствия на территории Евросоюза. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Россия оценивает подобную политику Брюсселя как дискриминационную меру, нарушающую Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Разумеется, подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны", – отметил дипломат.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев указал, что русофобия в Германии достигла беспрецедентного уровня за весь период после Второй мировой войны. Он обратил внимание, что в ФРГ систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг РФ и каких-либо контактов с государственными или общественными организациями России.

Между тем Владимир Путин заявлял, что прежняя администрация США и руководство ведущих стран Евросоюза виноваты в том, что российско-европейские отношения находятся в кризисе. В свою очередь, Москва никогда не отказывалась от восстановления и развития этих отношений, подчеркивал он.

