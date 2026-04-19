Григорий Лепс рассказал о желании усыновить детей

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Народный артист России Григорий Лепс хочет усыновить детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на певца.

"Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится – трех. Подниму всех. Места у меня много", – отметил он.

Лепс также подчеркнул, что даст им свои отчество и фамилию. Артист уточнил, что может усыновить детей через 3–4 месяца.

"Думаю, мне доверят", – сказал он.

Ранее актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые публично рассказала о пополнении в семье. Она и режиссер Андрей Кончаловский удочерили девочку Соню.

Как призналась Высоцкая, они с мужем всегда думали о детях – она сама всегда хотела пятерых детей. Сначала у пары появилась дочь Мария, затем – сын Петр, а дальше – "не сложилось".

