Новости

Новости

15 апреля, 14:07

Хейли Бибер рассказала о своем желании родить до пяти детей

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin

Супруга певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер заявила, что хочет родить еще несколько детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее интервью с журналом Interview.

"Я определенно хочу больше одного ребенка, но я живу пока одним. В некоторые дни мне хочется двух, в другие – пять", – отметила она.

По словам модели, она с ранних лет хотела стать женой и матерью. Бибер подчеркнула, что ей особенно нравится проводить время с сыном Джеком по утрам, который просыпается около 07:30.

"С тех пор, как я стала мамой, я стала получать гораздо больше удовольствия от своих утренних часов. Я стараюсь не хватать телефон сразу после пробуждения, хотя часто так делаю", – призналась она.

Бибер добавила, что вечером молится с сыном.

Ранее поклонники предположили, что Бибер тайно развелась со своим супругом. Фанаты обратили внимание на странное поведение певца. Исполнитель опубликовал кадры, на которых можно заметить, что он ругается на жену.

Кроме того, девушка не поздравила Бибера с Днем отца, а на День матери она выложила в соцсети фото только с сыном.

