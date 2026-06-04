Силуанов заявил, что подвергающиеся атаке БПЛА предприятия могут обеспечить себя ресурсами

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Предприятия, которые могут подвергнуться атакам беспилотников, имеют в распоряжении достаточно средств для самостоятельного финансирования мер защиты. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2026.

В настоящее время, по его словам, целями дронов становятся предприятия нефтегазового сектора и энергетики.

"Эти предприятия сегодня имеют ресурсы, в том числе с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Деньги у них есть", – обратил внимание министр.

В связи с этим он отрицательно оценил возможность создания специального фонда для этих целей.

Ранее Совфед разрешил Центробанку, его дочернему предприятию "Росинкас", Сбербанку, а также Организации специальной почтовой связи (Спецсвязь) самостоятельно сбивать и глушить БПЛА, а также перехватывать сигналы их управления, не дожидаясь реакции профильных служб. Прибегать к таким мерам можно в случае атаки или угрозы нападения на работников организаций или охраняемые объекты.

Центробанк должен будет сам определить список должностных лиц регулятора и дочерней компании, которые смогут принимать решение о противодействии БПЛА. Правительство же утвердит список таких лиц в Сбербанке.

