Напавшего на россиянку в Грузии мужчину отпустили под залог

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчину, который напал на россиянку в Грузии, отпустили под залог суммой около 1,85 тысячи долларов. Об этом сообщил местный телеканал "ТВ Пирвели".

При этом прокуратура запрашивала содержание мужчины под стражей до внесения залога. В результате суд не удовлетворил это ходатайство.

Инцидент с нападением на туристку произошел в Кахетии 19 июля. Тогда неизвестный ворвался в гостиничный номер, где отдыхали российские туристки, и напал на одну из девушек. После оскорблений мужчина толкнул другую девушку и ударил ее по лицу.

Позднее полиция Грузии задержала мужчину. Ему вменяли умышленное причинение легкого вреда здоровью. За правонарушение мужчине грозило до трех лет лишения свободы. Пострадавшую доставили в больницу, ей потребуется операция.