Экипаж ледокола на Севморпути запечатлел плывущих на льдине медведей

Трех белых медведей, которые дрейфовали на льдине в акватории Северного морского пути, удалось заснять третьему помощнику капитана головного универсального атомного ледокола "Арктика" ФГУП "Атомфлот" Николаю Ильинову. Видео опубликовано в официальном канале "Атомфлота" в MAX.

На кадрах видно, как медведи, предположительно, медведица с медвежатами, сначала находятся на льдине, а затем спускаются в воду и медленно уплывают от нее.

"Ледокол идет, а медведи плывут. Не путаем", – прокомментировали ролик в "Атомфлоте".

Встречи с белыми медведями в Арктике для экипажей атомных ледоколов не редкость. Часто хищники подходят вплотную к борту судна и с интересом разглядывают его.

Чаще всего такие кадры снимают в Обской губе Карского моря, где медведей застают за охотой на нерпу или просто прогуливающимися по льдам.

Ранее рыбакам удалось запечатлеть косатку с близкого расстояния у берегов Сахалина. Встреча произошла в районе мыса Слепиковского. Косатка проплыла рядом с лодкой, что является редкостью, поскольку такие млекопитающие предпочитают держаться от людей подальше.