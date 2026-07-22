Два человека погибли после падения машины с гаража в Смоленске

Фото: "госавтоинспекция.рф"

Мужчина на машине съехал с крыши гаража в Смоленске. Он и его спутница погибли, сообщила пресс-служба УМВД по области.

Случай произошел примерно в полночь 21 июля на территории гаражно-строительного кооператива "Тихвинка 3".

За рулем Chevrolet Niva находился 40-летний водитель. Он не справился с управлением, в итоге автомобиль опрокинулся. Мужчина и 38-летняя пассажирка скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

Ранее в Москве водитель экскаватора повредил ковшом витрину магазина цветов, а после этого пытался сбежать. Полиция его задержала.

