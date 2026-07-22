На табло во Внуково появилась информация о питании для пассажиров задержанных рейсов

Фото: телеграм-канал "Международный аэропорт Внуково"

На табло московского аэропорта Внуково стала появляться информация о питании и напитках для пассажиров задержанных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Информацию о корректировке в расписании и выполнении требований по обеспечению напитками и питанием, если перенос вылета значителен, аэропорт Внуково получает непосредственно от авиакомпаний. Теперь данные о выдаче питания и напитков для пассажиров задержанных рейсов стали доступны на информационных мониторах нашей авиагавани", – говорится в сообщении.

Наряду с этим на информационных мониторах в терминале А можно найти данные о заведениях общепита на территории аэропорта, которые предоставляют питание.

Утром 21 июля сообщалось, что аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров в связи с этим предупреждали о возможных изменениях в расписании. Позднее все введенные ограничения были сняты.