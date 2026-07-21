Ограничения на полеты сняли в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полетные ограничения сняли в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Росавиация.

Прием и выпуск воздушных судов будет проходить в обычном порядке. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Утром 21 июля стало известно о том, что аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами. Такое решение было связано с введением ограничений на использование воздушного пространства вокруг авиагавани.

Пассажиров в связи с этим предупреждали о возможных изменениях в расписании. За актуальным временем вылета или прилета рекомендовали следить с помощью онлайн-табло.