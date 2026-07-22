В РКН опровергли ограничение доступа к DeepSeek

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Уполномоченные органы в России не направляли Роскомнадзору решение об ограничении доступа к китайской нейросети DeepSeek. Об этом сообщила пресс-служба РКН.

"Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что диалоги клиентов китайского чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения, оказались в открытом доступе. Причиной утечки стала индексация поисковой системой публичных ссылок на чаты. Такие страницы пользователи создавали самостоятельно, чтобы передавать информацию третьим лицам.

При этом в компании MWS AI заявили, что новых утечек переписок с ChatGPT или DeepSeek не зафиксировано. По мнению специалистов, найденные страницы могут быть старыми или намеренно опубликованными пользователями.