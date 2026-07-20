РКН заявил, что не ограничивает доступ к App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор (РКН) не ограничивает доступ к магазину приложений App Store. Об этом сообщила пресс-служба РКН на фоне сообщений пользователей о сбоях сервиса.

Россияне пожаловались на проблемы в работе App Store в понедельник, 20 июля. Пользователи отметили, что приложение работает с перебоями, а также заявили о трудностях при скачивании игр и программ.



В основном с неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также о сбое сообщали из Удмуртии, Курской, Ростовской и Брянской областей, Ставрополья.

Ранее из App Store пропали мобильные приложения "ВКонтакте", "Дзен", "VK мессенджер", "VK знакомства", VK Video, VK Music, "Одноклассники", Mail.ru, Skillbox. Пресс-служба VK подтвердила факт удаления приложений и указывала, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надежность сервисов самой компании Apple. Он также напомнил, что это уже не первый подобный случай – ранее то же произошло и с мессенджером MAX.

