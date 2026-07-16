Принадлежащие VK приложения пропали из Google Play

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Принадлежащие российскому холдингу VK приложения пропали из каталога Google Play.

Теперь в магазине недоступны сервисы "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Юла", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы" и "VK Почта"​. При этом их все еще можно скачать через RuStore и в других магазинах приложений для Android.

В начале июня исчез из российского маркета App Store и мессенджер МАХ. Это привело к тому, что push-уведомления у российских пользователей устройств Apple перестали появляться.

Американская компания тогда объяснила свое решение необходимостью соблюдения санкционных правил. В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин охарактеризовал ситуацию как часть информационной войны, направленной на создание бытовых сложностей для граждан России.

Позднее приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK Мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие, также стали недоступны в App Store. Представители VK сочли действия Apple необоснованными и неприемлемыми.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал применить ответные меры к американской компании Apple за удаление российских приложений. Парламентарий отметил, что РФ должна противодействовать угрозам, поступающим в том числе по линии информационной безопасности и интернет-связи.

Позднее Евросоюз ввел санкции против VK, владеющей не только "ВКонтакте" и "Одноклассниками", но и рядом других отечественных сервисов. Данное решение было аргументировано тем, что компания является головной организацией ООО "Коммуникационная платформа", разработавшей мессенджер МАХ.

Спустя время приложения VK, MAX, "Одноклассники" и Mail.ru исчезли из Google Play. Также у некоторых пользователей приложение "ВКонтакте" пропало из Huawei AppGallery.

Компания VK порекомендовала пользователям перейти с домена vk.com на vk.ru. Это связано с тем, что домен .ru доступен всегда и открывается быстрее, чем .com.

При этом ранее скачанные ресурсы функционируют в штатном режиме без ограничений, а пользователям Android-устройств будут и дальше приходить push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и в приложениях VK. Обновления также работают без изменений.

