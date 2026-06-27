27 июня, 20:30Политика
В ГД призвали применить ответные меры к Apple за удаление российских приложений
Фото: depositphotos/bernardbodo
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал применить ответные меры к американской компании Apple за удаление российских приложений. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Парламентарий отметил, что РФ должна противодействовать угрозам, поступающим в том числе по линии информационной безопасности и интернет-связи. Он назвал действия Apple в отношении России крайне политизированными.
25 июня Apple удалила из магазина приложений App Store сервисы VK. В Минцифры России пояснили, что такие действия являются политически мотивированным решением.
В самой компании Apple объяснили удаление санкционными ограничениями. Там указали, что корпорация соблюдает законы юрисдикций, в которых работает.
Ретейлеры заявили, что ограничения в App Store не вызвали резкого роста спроса на Android