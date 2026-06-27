В ГД призвали применить ответные меры к Apple за удаление российских приложений

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал применить ответные меры к американской компании Apple за удаление российских приложений. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что РФ должна противодействовать угрозам, поступающим в том числе по линии информационной безопасности и интернет-связи. Он назвал действия Apple в отношении России крайне политизированными.

25 июня Apple удалила из магазина приложений App Store сервисы VK. В Минцифры России пояснили, что такие действия являются политически мотивированным решением.

В самой компании Apple объяснили удаление санкционными ограничениями. Там указали, что корпорация соблюдает законы юрисдикций, в которых работает.