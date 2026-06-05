Apple объяснила удаление мессенджера МAX из App Store санкциями

Фото: ТАCC/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Компания Apple удалила мессенджер MAX из App Store в связи с правилами соблюдения санкций. Об этом сообщила русская служба BBC со ссылкой на заявление компании.

При этом, о каких именно рестрикциях идет речь, не уточняется. Журналисты также указали, что на удалении российского мессенджера якобы настаивала "российская оппозиция".

Сервис стал недоступен для скачивания в маркете App Store 3 июня. При этом приложение, установленное на устройства Apple до этого, продолжило работать.

Спустя время мессенджер перестал отправлять уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple. Остальные функции остались доступными в прежнем режиме.

В Минцифры указали, что компания удалила сервис из магазина предложений без объяснения причин, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей iPhone и iPad.

Комментируя ситуацию, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский назвал Apple "врагами" и указал, что действия компании являются недружественным шагом. При этом он призвал российскую сторону не отвечать теми же средствами.

В настоящее время приложение MAX можно установить с помощью RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store. Также скачать мессенджер можно через официальный сайт.

