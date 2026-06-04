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04 июня, 11:29

Технологии

Более 20 миллионам пользователей iPhone ограничен доступ к MАX

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания Apple без объяснения причин удалила приложение МАХ из своего магазина App Store, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей iPhone и iPad. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, ежедневная аудитория мессенджера уже превышает 60 миллионов человек, из них 25–30% – владельцы устройств на iOS.

Приложение мессенджера перестало быть доступно в App Store с вечера 3 июня. Из-за этого устройства Apple не будут получать уведомления о новых сообщениях и звонках. Сами сообщения при этом будут доставляться, все остальные функции также останутся рабочими.

Представители MAX уже направили запрос в Apple для выяснения причин. Установить мессенджер по-прежнему можно из RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также с официального сайта.

Приложение мессенджера MАХ стало недоступно в App Store

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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