04 июня, 11:29Технологии
Более 20 миллионам пользователей iPhone ограничен доступ к MАX
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компания Apple без объяснения причин удалила приложение МАХ из своего магазина App Store, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей iPhone и iPad. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.
По его словам, ежедневная аудитория мессенджера уже превышает 60 миллионов человек, из них 25–30% – владельцы устройств на iOS.
Приложение мессенджера перестало быть доступно в App Store с вечера 3 июня. Из-за этого устройства Apple не будут получать уведомления о новых сообщениях и звонках. Сами сообщения при этом будут доставляться, все остальные функции также останутся рабочими.
Представители MAX уже направили запрос в Apple для выяснения причин. Установить мессенджер по-прежнему можно из RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также с официального сайта.
Приложение мессенджера MАХ стало недоступно в App Store