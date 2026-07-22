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22 июля, 17:32

Спорт

Хоккеист Панарин назвал свою квартиру на Манхэттене самой глупой покупкой в жизни

Фото: ТАСС/NEWS.ru/ Алексей Белкин

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингс" Артемий Панарин рассказал, что квартира на Манхэттене стала самой глупой покупкой в его жизни.

По его словам, когда он был в России, то оценивал ее как "нормальную", но теперь жилье стоит сильно ниже рынка. При этом сдавать ее нельзя, так как здание стоит веками.

"Конкретно встрял. Вся надежда на биткоин", – сказал Панарин на YouTube-канале FAMETIME TV.

В феврале 2026 года Панарин перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингс". В прошлом сезоне он сыграл 77 матчей, в которых набрал 64 очка.

Ранее сообщалось, что певец Алексей Воробьев продал особняк в Голливуде, который приобрел в 2021 году вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек. Вилла в испанском стиле была куплена за 1,765 миллиона долларов. Сразу после покупки дом начали сдавать в аренду почти за 8 тысяч долларов в месяц.

Осенью 2025 года виллу выставили на продажу за 2 миллиона долларов, но продать недвижимость удалось лишь за 1,6 миллиона долларов. В ГД рассказывали, что после продажи виллы артист может раздумывать о возвращении в Россию.

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