Пользователи Сети обсудили фото британского принца Джорджа в честь 13-летия

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/princeandprincessofwales

Пользователи Сети активно комментируют новый снимок старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Джорджа, которому недавно исполнилось 13 лет. Фотография была опубликована на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке, сделанном в Кенсингтонском дворце, Джордж запечатлен в белой рубашке и черном костюме. Руки он держит в карманах брюк. Публикация собрала почти 4,5 тысячи комментариев, подавляющее большинство которых оказались восторженными.

К примеру, среди сообщений подписчиков можно увидеть такие, как: "Привлекательный молодой человек" и "Какой прекрасный парень". Также люди назвали Джорджа красавчиком и отметили, что принц выглядит взрослым.

Между тем сама Кейт Миддлтон в 2025 году была признана самой модной знаменитостью по версии британского журнала Vogue. Эксперты отдали первое место принцессе, потому что каждый ее выход на публику может изменить развитие любого бренда.