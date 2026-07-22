Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 17:25

В мире

Пользователи Сети обсудили фото британского принца Джорджа в честь 13-летия

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/princeandprincessofwales

Пользователи Сети активно комментируют новый снимок старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Джорджа, которому недавно исполнилось 13 лет. Фотография была опубликована на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке, сделанном в Кенсингтонском дворце, Джордж запечатлен в белой рубашке и черном костюме. Руки он держит в карманах брюк. Публикация собрала почти 4,5 тысячи комментариев, подавляющее большинство которых оказались восторженными.

К примеру, среди сообщений подписчиков можно увидеть такие, как: "Привлекательный молодой человек" и "Какой прекрасный парень". Также люди назвали Джорджа красавчиком и отметили, что принц выглядит взрослым.

Между тем сама Кейт Миддлтон в 2025 году была признана самой модной знаменитостью по версии британского журнала Vogue. Эксперты отдали первое место принцессе, потому что каждый ее выход на публику может изменить развитие любого бренда.

Читайте также


за рубежомКейт Миддлтон

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика