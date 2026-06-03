Совфед разрешил ЦБ и Сбербанку самостоятельно сбивать дроны

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Совфед разрешил Центробанку, его дочернему предприятию "Росинкас", Сбербанку, а также Организации специальной почтовой связи (Спецсвязь) самостоятельно сбивать дроны, следует из документа, опубликованного в думской базе.

Теперь сотрудники данных организаций смогут глушить и сбивать беспилотники или перехватывать сигналы их управления, не дожидаясь реакции профильных служб. Прибегать к таким мерам можно в случае атаки или угрозы нападения на работников организаций или охраняемые объекты.

Раньше пресекать работу беспилотников могли сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН.

Центробанк должен будет сам определить список должностных лиц регулятора и дочерней компании, которые смогут принимать решение о противодействии БПЛА. Правительство же утвердит список таких лиц в Сбербанке.

Ранее БПЛА совершил атаку на частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. В больницу со множественными осколочными ранениями ног доставили 11-летнего ребенка. Кроме того, в доме повредили кровлю, остекление и внутреннюю отделку.

