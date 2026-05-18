Песков заявил, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам

Российские военнослужащие наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этой связи также стоит лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары ВСУ с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах", – подчеркнул представитель Кремля.

В Минобороны России ранее сообщили, что российские бойцы нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Это было сделано в ответ на атаки ВСУ на регионы РФ. В частности, были атакованы предприятия украинского военно-промышленного комплекса, аэродромы и прочее.

До этого ВС РФ поразили места сборки БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 164 районах. В результате удалось уничтожить 1 054 беспилотника, управляемую ракету "Нептун-М" и крылатую ракету "Фламинго".