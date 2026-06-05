Мэр Москвы сообщил об уничтожении третьего БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков аппарата работают экстренные службы.

Атака на столицу началась рано утром в пятницу, 5 мая. По последним данным, на подлете к городу уничтожены три вражеских БПЛА.

На фоне этого аэропорты Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения. В аэровокзале Внуково рейсы принимаются и выпускаются по согласованию с соответствующими органами.