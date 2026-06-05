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05 июня, 08:46

Общество

В ОП предложили переводить многодетных на гибкий график работы летом

Фото: 123RF.com/barillopicture

Многодетных россиян нужно переводить на гибкий график работы во время летних школьных каникул. Об этом в интервью РИА Новости сказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

"В первую очередь, это стоит делать однозначно для многодетных семей. Я предлагаю эту норму закрепить законодательно", – высказался собеседник агентства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Гриб отметил, что эта мера особенно актуальна в период летних школьных каникул, когда образовательные учреждения не работают, а возможность присматривать за детьми есть далеко не у всех родителей. При этом путевки в детские лагеря зачастую позволяют занять ребенка лишь на часть лета, и не каждая семья может рассчитывать на помощь бабушек и дедушек.

По словам замсекретаря ОП, дети иногда представлены сами себе, если родители на работе. Это, считает он, очень важный аспект, который нельзя игнорировать.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала обеспечить особые условия "Семейной ипотеки" для многодетных, в том числе увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. По ее мнению, пока "Семейная ипотека" такой является лишь по названию, но не сути.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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