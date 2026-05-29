Новости

29 мая, 13:42

Политика

В Совфеде предложили снизить первый взнос по "Семейной ипотеке" для многодетных

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В России нужно обеспечить особые условия "Семейной ипотеки" для многодетных семей, в том числе увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.

По ее мнению, "Семейная ипотека" пока является таковой лишь по названию, но не по сути.

"На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе "больше детей – меньше ставка" <...> Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы "Семейная ипотека" этот принцип будет все-таки реализован", – сказала Матвиенко.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил реформировать "Семейную ипотеку", установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих четырех и более детей, парламентарий считает необходимым установить ставку 0%.

Условия "Семейной ипотеки" могут ужесточить в России с 1 июля

