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05 июня, 08:16

Общество

Московские предприниматели ежемесячно отправляют гуманитарные грузы в зону СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Предприниматели из Москвы каждый месяц отправляют гуманитарные грузы в благотворительные фонды или самостоятельно отвозят их в зону СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Содержимое посылок изменяется в зависимости от времени года. Например, в теплые месяцы акцент делается на средства для защиты от насекомых, а также на комплекты летней одежды. С приходом холодов владельцы магазинов переключаются на сезонную одежду – именно такую помощь с осени прошлого года по весну 2026-го передавали на фронт предприниматели. Чаще всего в посылки клали термобелье, шерстяные носки, зимнюю обувь и варежки.

В частности, от магазина фиксированных цен в Восточном Измайлове военнослужащие получили большое количество носков, нижнего белья и теплые варежки. Владельцы двух торговых точек с товарами для дома в Ивановском объединились и в качестве помощи бойцам спецоперации приобрели футболки, брюки, белье, носки, тапочки, предметы для сна и комплекты постельного белья.

Работники прилавка с фруктами и овощами из Перова, кальянной из Косино-Ухтомского, текстильного магазина и магазина цветов из Измайлова отправили похожие грузы с одеждой. Также они добавили в посылки сланцы, кофты, матрасы, наволочки, простыни и пододеяльники.

В свою очередь, владельцы магазина автозапчастей и универмага в Вишняках собрали груз, в состав которого вошли одеяла, подушки, спальные мешки и матрасы, а также белье, спортивная одежда и тапочки. Аналогичную посылку отправили сотрудники торговой точки из Гольянова.

В районе Отрадное вещи для обустройства спального места закупил директор супермаркета. Сотрудники продуктового магазина в Останкинском районе собрали носки, майки и тельняшки.

Бизнесмены из Южного административного округа отправили военным большие грузы, в которые вошли 300 пар обычных и термоносков, свыше 250 комплектов нательного белья, 40 пар обуви, теплые свитеры, а также 50 подушек и одеял.

Владелец оптового текстильного магазина в Рязанском районе передал участникам СВО еще 500 пар носков, медицинские халаты и комплекты постельного белья. Одежду для жителей Белгородской области и военных, проходящих лечение в госпиталях, каждые две недели собирает директор хлебной лавки в Выхино-Жулебине.

Тем временем артисты Москонцерта систематически поддерживают военнослужащих, ветеранов и жителей новых регионов. Они посещают зону СВО, воинские части, госпитали и приграничные районы с концертами. За 2025 год коллектив провел более 320 мероприятий, а с начала 2026-го организовал 25 выездов и выступил около 100 раз для бойцов и мирных жителей.

В Москве обсудили поддержку участников СВО в рамках проекта "Городской диалог"

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